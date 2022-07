I social contro Chiara Nasti | l’influencer prova a difendersi | il motivo è la gravidanza

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 18 luglio 2022)è ancora una volta al centro di una polemica. Ancora una volta per via di un commento poco carino rivolto alle donne incinte. Quello che è accaduto nelle ultime ore è lamatematica che il web non dimentica. Ecco cosa è successo.è una famosa influencer. Nata a Napoli non ha mai avuto peli sulla lingua e in più di un' occasione i suoi commenti in determinate situazioni si sono rivelati poco appropriati. Nonostante spesso si trovi ad essere duramente attaccata dagli utenti lanon perde tempo a rispondere a tono a tutti gli attacchi, anche quelli innescati da lei stessa. Solo poco tempo fa,si è trovata immersa in un vortice di critiche legate soprattutto ad una ...