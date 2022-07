I sintomi dell’ovulazione | come riconoscere la fase fertile del ciclo

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 18 luglio 2022) Perché abbia inizio una gravidanza è necessario che i gameti maschi e femminili si incontrino determinando la fecondazione. Il concepimento non avviene a seguito di qualsiasi rapporto sessuale non protetto, in quanto in condizioni normali (quindi in assenza di condizioni o patologie particolari) gli spermatozoi (i gameti maschili) sopravvivono nel corpo femminile anche fino a 4 giorni dopo l’eiaculazione, ma non sempre l’ovulo (il gamete femminile) è disponibile. Il rilascio della cellula uovo matura per consentire il concepimento da parte dell’organismo femminile, infatti, avviene solamente in un determinato periodo delmestruale ed è solamente in quellache la donna è consideratae, quindi, un rapporto sessuale non protetto può dare origine a una gravidanza. Questa particolare e importantissima ...