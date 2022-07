I film tratti dai romanzi di Jane Austen: le ultime uscite (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 18 luglio 1817 è morta la rinomata scrittrice inglese Jane Austen. Quale modo migliore di celebrare la scrittrice guardando uno dei film tratti dai suoi molteplici romanzi? L’ultima trasposizione di “Persuasione” (2022) Il successo dei romanzi di Jane Austen ha subito un notevole picco da quando c’è stata una trasposizione delle sue romantiche storie sul grande schermo, e più recentemente sulle piattaforme digitali on demand. L’ultima uscita in questo senso è la trasposizione del romanzo “Persuasione”, disponibile su Netflix da alcuni giorni. La protagonista Anne, interpretata dall’attrice Dakota Johnson, figlia del baronetto Sir Walter Elliot (Richard Grant) non è ancora sposata alla “veneranda” età di 26 anni. La sua scelta di non sposarsi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 18 luglio 1817 è morta la rinomata scrittrice inglese. Quale modo migliore di celebrare la scrittrice guardando uno deidai suoi molteplici? L’ultima trasposizione di “Persuasione” (2022) Il successo deidiha subito un notevole picco da quando c’è stata una trasposizione delle sue romantiche storie sul grande schermo, e più recentemente sulle piattaforme digitali on demand. L’ultima uscita in questo senso è la trasposizione del romanzo “Persuasione”, disponibile su Netflix da alcuni giorni. La protagonista Anne, interpretata dall’attrice Dakota Johnson, figlia del baronetto Sir Walter Elliot (Richard Grant) non è ancora sposata alla “veneranda” età di 26 anni. La sua scelta di non sposarsi è ...

