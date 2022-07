I fan del Manchester United adoreranno ciò che Erik ten Hag ha detto su Christian Eriksen (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 14:43:21 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Josh Barker Pubblicato: 18 luglio 2022 13:43Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 13:48 Il boss del Manchester United Erik ten Hag ha elogiato uno degli ultimi acquisti del club, Christian Eriksen. Il danese era un free agent dopo aver trascorso sei mesi in prestito con il Brentford, squadra della Premier League, dopo il suo ritorno al calcio sulla scia del crollo di Euro 2020. Eriksen sembrava più acuto che mai per i Bees e, di conseguenza, ha generato un discreto interesse per i suoi servizi quest’estate. Il suo ex club, il Tottenham, era legato, ma il Manchester United ha vinto la gara per il centrocampista. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 14:43:21 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Josh Barker Pubblicato: 18 luglio 2022 13:43Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 13:48 Il boss delten Hag ha elogiato uno degli ultimi acquisti del club,sen. Il danese era un free agent dopo aver trascorso sei mesi in prestito con il Brentford, squadra della Premier League, dopo il suo ritorno al calcio sulla scia del crollo di Euro 2020.sen sembrava più acuto che mai per i Bees e, di conseguenza, ha generato un discreto interesse per i suoi servizi quest’estate. Il suo ex club, il Tottenham, era legato, ma ilha vinto la gara per il centrocampista. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel ...

Pubblicità

DavidPuente : Da Liliana Segre fan del 'nazismo ucraino' ai leader della Nato 'satanisti': le fake news della settimana - espressonline : ?? Al servizio di Uber Un'inchiesta internazionale svela chi ha lavorato a fianco del colosso spingendo per cambiar… - RadioItalia : Alla data zero di Pezzali, Paola e Chiara hanno realizzato i sogni dei loro fan tornando insieme sul palco!… - marialuisa2897 : RT @marialuisa2897: Buongiorno???? #Station19 @D_SAVRE ??Auguri @spampistefania ovunque tu sia,io con tutti i tuoi Fan del?? ,noi non ti vog… - AnnamariaVaresi : @FiammettaModena Quelli fra il popolino che inneggia a Draghi secondo me sono i fan del greenpass della campagna va… -