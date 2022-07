Hockey ghiaccio, presentata la ICE League 2022-2023: al via tre italiane, Asiago si unisce a Bolzano e Val Pusteria (Di lunedì 18 luglio 2022) Tutto è pronto per la nuova stagione della ICE Hockey League. L’edizione 2022-2023 del campionato trans-nazionale di Hockey ghiaccio proporrà novità importanti e conferme che ribadiscono come questa Lega sia ormai una solida realtà a livello continentale. La notizia più importante per la ICE Hockey League 2022-2023 arriva proprio dall’Italia. Assieme a HCB Alto Adige Alperia e Val Pusteria, infatti, vedremo sul ghiaccio una terza compagine tricolore. La Migross Supermercati Asiago sbarca nella IHL e porterà quindi a tre il computo delle squadre di casa nostra su questo importante palcoscenico. Il numero complessivo delle squadre partecipanti sarà ancora di 14 con ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Tutto è pronto per la nuova stagione della ICE. L’edizionedel campionato trans-nazionale diproporrà novità importanti e conferme che ribadiscono come questa Lega sia ormai una solida realtà a livello continentale. La notizia più importante per la ICEarriva proprio dall’Italia. Assieme a HCB Alto Adige Alperia e Val, infatti, vedremo suluna terza compagine tricolore. La Migross Supermercatisbarca nella IHL e porterà quindi a tre il computo delle squadre di casa nostra su questo importante palcoscenico. Il numero complessivo delle squadre partecipanti sarà ancora di 14 con ...

Pubblicità

ManuelaFioren : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… - giuorg : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… - LorenzoGirolam3 : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… - idirinho_93 : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… - AnnibaleIi : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… -