Heather Parisi | Senza veli dopo la labirintite | «Sono di nuovo in armonia con il mio corpo»

_Techetechete : Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interv… - heather_parisi : L'arroganza e il bullismo da mentecatto di @RobertoBurioni che offende @alessia_smile6 x il suo aspetto fisico (bod… - heather_parisi : REGOLA 1 del giornalismo: se una fonte ti dice che piove e un'altra ti dice che non piove, il tuo lavoro di giorna… - leggoit : Heather Parisi, topless dopo la labirintite: «Sono di nuovo in armonia con il mio corpo» - WalMusic79 : Cara @heather_parisi quanto manca la bella musica soprattutto quella degli anni 80 che rimarrà per sempre! Oggi si… -

Il Sussidiario.net

'Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo '. E' il grido di liberazione diche, sul suo profilo Instagram, si mostra in topless con le mani sui seni . Uno scatto in bianco e nero che la showgirl condivide con i follower per raccontare l'ultimo periodo da ..."Sono guarita dalla labirintite", e festeggia in topless sui social/ E Lancia una frecciata... CHI È SERENA DE FERRARI: TRA ITALIA E STATI UNITI... Nata a Torino il 4 maggio 1998, ... Heather Parisi, chi è/ Ballerina e icona tv: 'Sognavo di essere come Carla Fracci' E' il grido di liberazione di Heather Parisi che, sul suo profilo Instagram, si mostra in topless con le mani sui seni. Uno scatto in bianco e nero che la showgirl condivide con i follower per ...Heather Parisi torna sui social e posta uno scatto in topless. La showgirl spiega di essere guarita dalla labirintite e svela un ...