Guerra Ucraina, Peskov: "Finirà quando obiettivi raggiunti" (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Non c'è una data precisa per la fine dell'"operazione militare speciale" della Russia in Ucraina. A ribadirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che l'operazione si concluderà quando "tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti". "L'aspetto essenziale non è il tempo ma l'efficacia", ha dichiarato Peskov in un'intervista rilasciata ai media iraniani. La priorità è distruggere i missili a lungo raggio in dotazione dell'esercito ucraino e annullare la loro capacità di artiglieria, ha aggiunto dal canto suo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate in Ucraina e in particolare con il gruppo 'Vostok'. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu ...

