Guendalina Tavassi | il fidanzato sbotta per il costume troppo sexy | ‘compri un costume più grosso’

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora una voltaha reso partecipi i suoi follower della scleta delper godersi i suoi giorni di vacanza e relax insieme alla sua famiglia. LEGGI ANCHE : — Soleil Sorge e la richiesta hot dei piedi da parte di un fan: ‘Perchè tutte a me?’ha pubblicato su Instagram dei video in cui la si vede allo specchio fare le prove con un bikini nero succinto composto di slip e fascia sul seno, fino a quando ilnon entra in bagno ed esclama: “Anche oggi un’altra giornata di sofferenza, tutto di fuori vai”., ridendo, ha cercato di spiegare al suoe ai fan la scelta del suoma lui ha cercato di difendere la sua posizione, suggerendo di comprarne ...

La ex concorrente dell' Isola ha svelato il suo punto di vista anche su Nicolas Vaporidis : È riuscito a creare una fortezza con Edoardo e, Alessandro e Carmen Di Pietro e andare ...