Guenda Goria, mamma Maria Teresa Ruta: «L’operazione è andata bene» (Di lunedì 18 luglio 2022) Pochi giorni fa Guenda Goria era stata ricoverata d’urgenza in ospedale, per un’operazione. Oggi la mamma Maria Teresa Ruta tranquillizza tutti i follower tramite un post su Instagram. L’ex gieffina, aveva raccontato sui social, cosa fosse accaduto: si trovava a cena fuori e ha accusato improvvisamente dolori molto forti alla pancia, è sbiancata e poi, come lei stessa ha raccontato si è «accasciata a terra». Dopo lo spavento ha cercato di tranquilizzare i fan nonostante la situazione fosse delicata: «Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza». Aveva anche detto che a causa ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 18 luglio 2022) Pochi giorni faera stata ricoverata d’urgenza in ospedale, per un’operazione. Oggi latranquillizza tutti i follower tramite un post su Instagram. L’ex gieffina, aveva raccontato sui social, cosa fosse accaduto: si trovava a cena fuori e ha accusato improvvisamente dolori molto forti alla pancia, è sbiancata e poi, come lei stessa ha raccontato si è «accasciata a terra». Dopo lo spavento ha cercato di tranquilizzare i fan nonostante la situazione fosse delicata: «Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza». Aveva anche detto che a causa ...

