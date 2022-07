Guenda Goria malore, si aggravano le condizioni della figlia della Ruta: ecco cosa è successo (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorni Guenda Goria ha avuto un malore. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata portata urgentemente in ospedale in quanto ha comunicato a manifestare fortissimi dolori addominali. I medici che l’hanno soccorsa le hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina. Dopo essere stata ricoverata qualche giorno, poi, la giovane era stata dimessa. Questa notte, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorniha avuto un. Ladi Maria Teresaè stata portata urgentemente in ospedale in quanto ha comunicato a manifestare fortissimi dolori addominali. I medici che l’hanno soccorsa le hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina. Dopo essere stata ricoverata qualche giorno, poi, la giovane era stata dimessa. Questa notte, L'articolo proviene da KontroKultura.

