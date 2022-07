Guenda Goria, l’annuncio dall’ospedale: “Ho dolori indescrivibili” (Di lunedì 18 luglio 2022) Guenda Goria ha aggiornato i followers riguardo alle sue condizione di salute, come sta? L’attrice e musicista, due giorni fa, aveva fatto sapere di avere avuto una forte emorragia a causa di una gravidanza extrauterina. In queste ore, ha fatto sapere su Instagram, ha dovuto fare ritorno in ospedale per delle complicanze. Guenda Goria come sta, l’aggiornamento su Instagram Guenda Goria, in una serie di Instagram Stories in cui è evidente la sua sofferenza, ha spiegato ai suoi fan che le sua condizioni di salute non stanno migliorando. “Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al Pronto Soccorso stanotte – ha esordito l’attrice visibilmente scossa e sofferente -. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022)ha aggiornato i followers riguardo alle sue condizione di salute, come sta? L’attrice e musicista, due giorni fa, aveva fatto sapere di avere avuto una forte emorragia a causa di una gravidanza extrauterina. In queste ore, ha fatto sapere su Instagram, ha dovuto fare ritorno in ospedale per delle complicanze.come sta, l’aggiornamento su Instagram, in una serie di Instagram Stories in cui è evidente la sua sofferenza, ha spiegato ai suoi fan che le sua condizioni di salute non stanno migliorando. “Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al Pronto Soccorso stanotte – ha esordito l’attrice visibilmente scossa e sofferente -. Sono stata malissimo, dei. ...

