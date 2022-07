Guenda Goria di nuovo ricoverata in gravissime condizioni: l'attacco di Mirko Gancitano "Vergogna" (Di lunedì 18 luglio 2022) Purtroppo non c'è pace per Guenda Goria. Nelle ultime ore, la bellissima pianista figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata di urgenza in ospedale. Un malore l'ha colta all'improvviso e ha quasi rischiato la vita. Guenda Goria, nelle ultime ore, è stata vittima di un problema di salute davvero molto preoccupante, che ha reso necessario un ricovero immediato. La donna, a seguito di una gravidanza extrauterina, a un certo punto ha accusato dei dolori lancinanti che hanno destato grande preoccupazione. Guenda è stata ricoverata urgentemente presso la clinica Mangiagalli, e ha tenuto a spiegare come stessero le cose attraverso le sue Instagram Stories. Già di recente Guenda aveva avuto dei problemi di salute, ma stavolta ha avuto una pesante ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 luglio 2022) Purtroppo non c'è pace per. Nelle ultime ore, la bellissima pianista figlia di Maria Teresa Ruta è statadi urgenza in ospedale. Un malore l'ha colta all'improvviso e ha quasi rischiato la vita., nelle ultime ore, è stata vittima di un problema di salute davvero molto preoccupante, che ha reso necessario un ricovero immediato. La donna, a seguito di una gravidanza extrauterina, a un certo punto ha accusato dei dolori lancinanti che hanno destato grande preoccupazione.è stataurgentemente presso la clinica Mangiagalli, e ha tenuto a spiegare come stessero le cose attraverso le sue Instagram Stories. Già di recenteaveva avuto dei problemi di salute, ma stavolta ha avuto una pesante ...

