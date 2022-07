“Guardateli | ecco chi è lei” Totti e Ilary Blasi | il caso infiamma i social Fino alla scoperta choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) Francescoe Noemi Bocchi, spunta la foto di un bacio. Una notizia che potrebbe creare sconquasso nel rapporto tra l’ex 10 della Roma e, già particolarmente teso. A quanto riporta il Messaggeroin queste ore si trova a Roma e utilizza la sua villa di 25 camere come fortino per evitare incontri indesiderati. Si telefona spesso con l’avvocato Antonio Conte che sta seguendo il procedimento e con il commercialista Adolfo Leonardi. Così mentredocumenta costantemente il suo viaggio in Africa attraverso Instagram: dai video del resort, a quelli del safari con tanto di leoni, giraffe e zebre. Un modo per esorcizzare la pressione e dire al mondo che la vita continua nonostante tutto. Giorni duri attendono l’ex coppia più famosa in Italia, che da 20 anni si amava e che ha anche concepito tre ...