Grande successo per l'apertura del nuovo Punto Lettura Nati per Leggere in Valle Telesina (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di Lettura: 2 minutiSan Lorenzo Maggiore (Bn) – Grande emozione comunitaria per l'inaugurazione di sabato 16 luglio del Punto Lettura Nati per Leggere a San Lorenzo Maggiore, che si pone come riferimento per la Valle Telesina. Numerose le famiglie presenti, accorse anche dai comuni limitrofi, che hanno acceso l'entusiasmo, soprattutto nei momenti di Lettura, guidate dalle Volontarie di San Lorenzo Maggiore. l'apertura del nuovo Punto Lettura è stata fortemente voluta e resa possibile grazie al sostegno dell'Associazione Lamparelli, che ha finanziato la dotazione di albi illustrati e che donerà anche un libro a tutti i Nati dell'anno ...

