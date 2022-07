Governo, Tajani: “Avanti senza il M5s, prematuro parlare di elezioni” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA – Forza Italia vuole “andare Avanti con questo Governo, ma senza il Movimento 5 stelle”, perchè “i cittadini chiedono stabilità e un Governo che vive una guerriglia è instabile”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a 24 Mattino, su Radio 24. “Non si può più governare con una forza politica che ricatta quotidianamente l’esecutivo e i partiti che lo sostengono”, ha proseguito, sottolineando poi che “parlare di elezioni adesso è prematuro” e che “Forza Italia non è un partito che vuole andare necessariamente al voto”. “Serve però stabilità e, se questa non c’è, bisogna trovarla con gli italiani”, ha concluso. Quanto alla possibilità di un’ulteriore scissione nei gruppi parlamentari Cinque Stelle, per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA – Forza Italia vuole “andarecon questo, mail Movimento 5 stelle”, perchè “i cittadini chiedono stabilità e unche vive una guerriglia è instabile”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ospite a 24 Mattino, su Radio 24. “Non si può più governare con una forza politica che ricatta quotidianamente l’esecutivo e i partiti che lo sostengono”, ha proseguito, sottolineando poi che “diadesso è” e che “Forza Italia non è un partito che vuole andare necessariamente al voto”. “Serve però stabilità e, se questa non c’è, bisogna trovarla con gli italiani”, ha concluso. Quanto alla possibilità di un’ulteriore scissione nei gruppi parlamentari Cinque Stelle, per ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : Non si può cedere ai ricatti di chi ha affossato l'immagine dell'Italia. Il M5s non può continuare a stare al gover… - Antonio_Tajani : Noi non siamo più disposti a stare al governo con chi non vuole il termovalorizzatore a Roma o favorisce gli abusi… - Lopinionista : Governo, Tajani: 'Avanti senza il M5s, prematuro parlare di elezioni' - BabbaiFabry : @Antonio_Tajani @Corriere Cosa state aspettando fate il governo senza il MOVIMENTO 5 STELLE ????????????, così alle… - BabbaiFabry : RT @ErmannoKilgore: @Antonio_Tajani @nevrotica9 @Corriere Cosa rompete fatelo governo voi, con i transfughi … -