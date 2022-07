Pubblicità

TV7Benevento : **Governo: Ricci a Meloni, 'sindaci non prendono ordini, quelli erano i podestà'** - - Roberto_Ricci : RT @NicolaMelloni: Draghi resti: con lui al governo pace nel mondo, cureremo il cancro, batteremo la povertà (ah no già fatto) e il Bologna… - aleuguccioni : RT @Aliautonomie: Oltre mille sindaci firmano l'appello rivolto a #MarioDraghi. @matteoricci: «Il premier è molto colpito...» https://t.c… - matteoricci : RT @Aliautonomie: Oltre mille sindaci firmano l'appello rivolto a #MarioDraghi. @matteoricci: «Il premier è molto colpito...» https://t.c… - Aliautonomie : Oltre mille sindaci firmano l'appello rivolto a #MarioDraghi. @matteoricci: «Il premier è molto colpito...»… -

... che sarebbero, a quel punto, state sciolte, ilnon potrebbe discutere i suoi testi in ... Un appello che, spiega al Qn il sindaco di Pesaro, e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo, ha "...Un appello sottoscritto da circa 1000 sindaci e che, spiega Matteoprimo cittadino di Pesaro, ... ma non sono mancati appelli a sostegno della fiducia alpresieduto da Mario Draghi. Una ...Riascolta Ricci, Cna Fita: "Credito di imposta al 28%, ci siamo" - Messina, Assarmatori: "Infrastrutture centrali per la crescita della logistica" di #Autotrasporti. Segui tutte le puntate, i podcast, ...Mille"sindaci hanno firmato in massa un appello in meno di 24 ore per convincere Draghi a restare. L'appello ha superato i confini degli schieramenti politici e sembra aver colpito molto il presidente ...