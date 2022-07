Governo, Renzi: su esito crisi conta solo quello che pensa Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) Sull'esito della crisi di Governo "conta solo quello che pensa Draghi. Vedo la stampa italiana inseguire la riunione dei Cinque stelle, l'assemblea... Ma secondo me conta solo ciò che pensa Draghi". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Sull'delladiche. Vedo la stampa italiana inseguire la riunione dei Cinque stelle, l'assemblea... Ma secondo meciò che". ...

Pubblicità

ItaliaViva : 'Prende corpo l'iniziativa di Italia Viva. Il partito di #Renzi ha lanciato una petizione popolare per supportare l… - ilriformista : Vero capo dei 5 Stelle, #Travaglio ha prima aizzato #Conte ad affrontare #Renzi, e si è trovato sostituito da… - espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - Rossana44792035 : RT @zicolo66: Renzi alla stampa estera per sottolineare l'importanza che ha la permanenza di Draghi alla guida del governo italiano , la pe… - GianmarioAngius : RT @Beps35129118: Matteo Renzi :' un nuovo governo si può fare solo con tutti dentro'. 'Mai frase fu più azzeccata', ha replicato il comand… -