Governo: Renzi, 'o c'è Draghi o si va al voto' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "O c'è Draghi o si va a votare. Secondo me Salvini e Berlusconi, dopo questa vicenda, sono più vicini a una lista unica. Dentro il Pd qualcuno dirà a Letta anche basta con Conte e Di Battista e Raggi faranno le scarpe a Conte". Lo ha detto Matteo Renzi a 'L'aria che tira estate'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "O c'èo si va a votare. Secondo me Salvini e Berlusconi, dopo questa vicenda, sono più vicini a una lista unica. Dentro il Pd qualcuno dirà a Letta anche basta con Conte e Di Battista e Raggi faranno le scarpe a Conte". Lo ha detto Matteoa 'L'aria che tira estate'.

