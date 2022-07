**Governo: Renzi, 'da maggioranza silenziosa stop a masochismo M5S, non molliamo'** (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito. E invece noi non molliamo! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. La maggioranza silenziosa ha detto basta al masochismo dei Cinque Stelle". Così Matteo Renzi nella enews. "È nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. I sindaci di tutti i colori politici stanno firmando un appello al premier, le categorie si stanno mobilitando, arriveremo a mercoledì con una forte ondata popolare. Oggi alle 18.30 manifestazioni spontanee in tante città d'Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, a Trento. Sì allo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito. E invece noi non! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. Laha detto basta aldei Cinque Stelle". Così Matteonella enews. "È nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. I sindaci di tutti i colori politici stanno firmando un appello al premier, le categorie si stanno mobilitando, arriveremo a mercoledì con una forte ondata popolare. Oggi alle 18.30 manifestazioni spontanee in tante città d'Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, a Trento. Sì allo ...

