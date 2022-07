Governo | Monti | ' Draghi resterà | abbandono sarebbe mancanza rispetto verso Paese'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Non credo che Marioabbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio.unadiile i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso, il suo posto nella storia". Lo scrive l'ex premier Marioin un editoriale sul Corriere della Sera. "Sono convinto che il capo delnon lascerà. In primo luogo, perdel", in nome di quel vero rapporto morale che è nato con i cittadini nel momento in cui ha accettato un incarico emergenziale alla guida del. "Il senso del doverelo Stato,i cittadini, è al di ...

...tanti appelli a Mario Draghi a restare alla guida del governo - tantissimi, forse troppi pensando alle "lacrime finte" non a torto intraviste sulla Stampa da Lucia Annunziata - quello di Mario Monti. E proprio in Italia, un ex-premier e senatore a vita come Mario Monti elenca sul Corriere della Sera tre motivi che la faglia tra l'ala 'governista' e quella favorevole alla conferma dello strappo dal governo si