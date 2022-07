Governo | Maraio Psi | ' sindaci socialisti firmano appello per Draghi'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "I primi cittadiniaderiscono con convinzione all'deidi tutta Italia perché il premierprosegua nell'azione di”. Lo dicono il segretario del Psi Enzo, il sindaco di Cesio Fabio Natta e il sindaco di Fano Massimo Seri. "Gli italiani non vogliono una crisi di. Vogliono risposte alle difficoltà di questo momento e sono preoccupati, come noi, di ciò che succederà nei prossimi mesi: inflazione che cresce, crisi energetica, lavoro che non c'è”, proseguono. "Il Paese ha bisogno dell'autorevolezza die delle garanzie istituzionali e internazionali per andare avanti. Non di un pericoloso stallo che farebbe piombare il paese nel disastro. È tempo della responsabilità”, ...

Il Sannio Quotidiano

...gli altri lo saranno con noi' - ha proseguito. 'Faccio appello ai partiti di maggioranza, che se vogliono essere credibili, devono chiedere a Mario Draghi di continuare nell'azione di: ...... uscendo dal- potessero tornare consenso e successi. Una non pia illusione. Leggi anche 'Grillini irresponsabili, per il dopo Draghi torni la politica', intervista a Enzo