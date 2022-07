Governo, Conte ai suoi: "La decisione spetta al premier" | M5s verso la spaccatura | Tajani: "Draghi bis senza Cinquestelle oppure si va al ... (Di lunedì 18 luglio 2022) Accordo Casellati - Fico: fiducia prima in Senato. Cade così l'ipotesi di un 'redde rationem' strategico prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama, voluto soprattutto dal Pd e osteggiato da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) Accordo Casellati - Fico: fiducia prima in Senato. Cade così l'ipotesi di un 'redde rationem' strategico prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama, voluto soprattutto dal Pd e osteggiato da ...

Pubblicità

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - Hattoriando : @meb @ItaliaViva @marattin @lucianonobili @Ettore_Rosato Sono fiera di essere tra chi ha firmato per #Draghi! Speri… - illonfo77 : @DavideR46325615 Travaglio ha sempre detto che il M5S doveva uscire dal governo, ma non gradisce le elezioni a sett… -