Governo: Cacciari, 'Draghi avrà fiducia e, nolente o volente, andrà avanti' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "In questa situazione politica ci troviamo di fronte all'incomprensibile perché è una cosa mai accaduta nella storia delle democrazie occidentali. Un Presidente del Consiglio che si dimette senza aver avuto alcun voto di sfiducia e con la stragrande parte dei componenti della sua maggioranza che dicono di voler continuare ed è ridicolo che la responsabilità sia di Conte. Mattarella chiederà a Draghi di tornare in Parlamento e si riprenderà la fiducia”. Così Massimo Cacciari a Radio Cusano Campus. “Un Presidente della Repubblica non ha mai mandato a casa un Governo che avesse la maggioranza parlamentare, quindi Mattarella chiederà a Draghi di tornare in Parlamento, dove ha la maggioranza e si prenderà la fiducia. Secondo me ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "In questa situazione politica ci troviamo di fronte all'incomprensibile perché è una cosa mai accaduta nella storia delle democrazie occidentali. Un Presidente del Consiglio che si dimette senza aver avuto alcun voto di se con la stragrande parte dei componenti della sua maggioranza che dicono di voler continuare ed è ridicolo che la responsabilità sia di Conte. Mattarella chiederà adi tornare in Parlamento e si riprenderà la”. Così Massimoa Radio Cusano Campus. “Un Presidente della Repubblica non ha mai mandato a casa unche avesse la maggioranza parlamentare, quindi Mattarella chiederà adi tornare in Parlamento, dove ha la maggioranza e si prenderà la. Secondo me ...

