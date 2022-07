Governo: - 2 al giorno della verità. Nuovi appelli perché Draghi resti. Meloni: 'La sinistra fugge dal voto' (Di lunedì 18 luglio 2022) - Vanno avanti le grandi manovre dei partiti in vista dell'intervento del premier mercoledì alle Camere: sempre descritto come deciso a confermare l'addio per il venir meno del patto di fiducia nella ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Vanno avanti le grandi manovre dei partiti in vista dell'intervento del premier mercoledì alle Camere: sempre descritto come deciso a confermare l'addio per il venir meno del patto di fiducia nella ...

borghi_claudio : Un giorno qualcuno mi spiegherà perché se questo è il governo migliore tra i governi possibili e non si può fare a… - DarioNardella : Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo… - DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - ilKato : RT @gloquenzi: Da giorni i 5stelle sono prigionieri di sé stessi: rinchiusi in riunioni interminabili, giorno e notte, tra insulti e recrim… - BebelLaFiera : @federic70807310 Che sia maledetto il giorno , che hai messo piede al governo -