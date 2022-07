Gorizia | uomo di 41 anni trovato morto nel garage di casa “Ferite e lividi | disposta autopsia”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Undi 41, Walter Pappalettera, è statoneldi. Avevad una ferita sulla fronte come spiegato dalla Procura. “L’– è la ricostruzione del magistrato di turno – è stato soccorso a seguito di una segnalazione di un passante, che l’aveva notato riverso a terra nella propria rimessa per le auto, presumibilmente aggredito da delle persone”. La causa del decesso, aggiunge la Procura, “sarà chiarita dall’esame autoptico che verrà disposto nelle prossime ore. L’attività investigativa in atto non consente la divulgazione di ulteriori informazioni come risulta prematura ogni altra considerazione sull’accaduto”. Sul caso indaga la Polizia di. La vittima era ...

Walter Pappalettera torturato e ucciso in garage/caccia a banda di assassini Secondo ... ' Non e impensabile che questi sistemi, gia adesso cosi sofisticati, possano aiutare un giorno l'a ...Walter Pappalettera , 41 anni, è stato torturato e ucciso in un garage adomenica 17 luglio: al momento, come ricostruito dal Corriere della Sera , non si ... Non sembrerebbe che l'avesse ...