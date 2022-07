Godzilla and the Titans | primo sguardo alla serie Apple TV+ nelle foto dal set

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il Monsterverse Legendary si espande anche sul piccolo schermo con l'arrivo dellaTV+and the. Ledal set dellaTV+ intitolataand thesi sono fatte strada in rete, rivelando un ampio set pieno di camion militari e alti dettagli intriganti. Le nuove immagini, pubblicate su Twitter da Canadagraphs e altri utenti, sono state scattate sul set della, in fase di produzione in Canada, con le immagini più recenti provenienti da Vancouver. Simile ad altri progetti ambientati nel mondo di, le immagini mostrano la presenza massiccia di oggetti militari, inclusi camion, tende mediche e altro ancora. Secondo i post, il set è progettato per ...

Diego Luna ("Rogue One: A Star Wars Story," "Maya e i tre guerrieri"), Marc Maron ("Joker," "GLOW"), Thomas Middleditch ("Godzilla II: King of the Monsters," "Capitan Mutanda")