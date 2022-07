Gli italiani scalano posti significativi nella 50 Best Restaurants 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) I nomi non cambiano, ma la soddisfazione è maggiore del solito: perché gli chef italiani sono sempre più in alto nella classifica che più di ogni altra detta le tendenze nel mondo della gastronomia mondiale. Dopo essere entrato nel 2021 per la prima volta in classifica con il miglior piazzamento, quest’anno Riccardo Camanini, chef del Lido 84 di Gardone Riviera, arriva all’ottavo posto, migliore tra gli italiani. Secondo italiano in classifica Massimiliano Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle Michelin, che arriva al decimo posto: è la sedicesima volta che questo ristorante si conferma in elenco ma mai così in alto. Mauro Uliassi scala posizioni (è l’unico che l’anno scorso era fuori classifica, al 52esimo posto) e arriva al 12esimo posto, annunciato da un entusiasta Massimo Bottura. #LIVE: The Highest New Entry ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) I nomi non cambiano, ma la soddisfazione è maggiore del solito: perché gli chefsono sempre più in altoclassifica che più di ogni altra detta le tendenze nel mondo della gastronomia mondiale. Dopo essere entrato nel 2021 per la prima volta in classifica con il miglior piazzamento, quest’anno Riccardo Camanini, chef del Lido 84 di Gardone Riviera, arriva all’ottavo posto, migliore tra gli. Secondo italiano in classifica Massimiliano Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle Michelin, che arriva al decimo posto: è la sedicesima volta che questo ristorante si conferma in elenco ma mai così in alto. Mauro Uliassi scala posizioni (è l’unico che l’anno scorso era fuori classifica, al 52esimo posto) e arriva al 12esimo posto, annunciato da un entusiasta Massimo Bottura. #LIVE: The Highest New Entry ...

