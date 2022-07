Giuseppe Lavazza pro Draghi: «Non c’è tempo da perdere, priorità al lavoro per i giovani» (Di lunedì 18 luglio 2022) L’imprenditore si unisce all’appello di chi chiede che il presidente del Consiglio Mario Draghi resti alla guida del Paese. «È necessaria una sponda sicura» Leggi su corriere (Di lunedì 18 luglio 2022) L’imprenditore si unisce all’appello di chi chiede che il presidente del Consiglio Marioresti alla guida del Paese. «È necessaria una sponda sicura»

