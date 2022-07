Giuntoli: 'Dybala? Non era una reale opportunità per il Napoli' (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristiano Giuntoli si è messo a disposizione della stampa nel tardo pomeriggio di oggi, a Dimaro . Il DS del Napoli ha voluto esprimersi - come portavoce della società - circa gli ultimi (e i mancati) ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristianosi è messo a disposizione della stampa nel tardo pomeriggio di oggi, a Dimaro . Il DS delha voluto esprimersi - come portavoce della società - circa gli ultimi (e i mancati) ...

claudioruss : Giuntoli su #Dybala: 'Una opportunità, pensavamo potesse esserlo. Abbiamo parlato con gli agenti, ma abbiamo capito… - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - erosazzurro : Tutti ad aspettare la conferenza stampa finale con #giuntoli domande ridicole della stampa antinapoli, prevedibili… - lelenapoli93 : @1926_cri Giuntoli: Dybala non ci ha considerato come un' opportunità per lui. Mi ha letteralmente spento. -