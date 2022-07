Giulia Putin tra le 100 donne che hanno contribuito alla crescita del Paese (Di lunedì 18 luglio 2022) Filantrope, ricercatrici, creative e manager. Per il quinto anno Forbes Italia ha selezionato 100 figure professionali femminili che nel 2022 si sono distinte in diversi ambiti Tra loro, quest’anno, anche Giulia Putin, Chief Purchasing Manager del Gruppo Serenissima Ristorazione, prima e unica donna a conquistare una posizione in questa special list nell’ambito della ristorazione collettiva Forbes l’ha inserita tra le 100 donne che nel 2022, con il loro impegno e capacità di leadership, hanno aggiunto valore a settori come arte, lifestyle, finanza, scienza e sport, contribuendo alla crescita del Paese. Giulia Putin, chief purchasing manager del Gruppo Serenissima Ristorazione, si dice onorata di questo importante riconoscimento, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 18 luglio 2022) Filantrope, ricercatrici, creative e manager. Per il quinto anno Forbes Italia ha selezionato 100 figure professionali femminili che nel 2022 si sono distinte in diversi ambiti Tra loro, quest’anno, anche, Chief Purchasing Manager del Gruppo Serenissima Ristorazione, prima e unica donna a conquistare una posizione in questa special list nell’ambito della ristorazione collettiva Forbes l’ha inserita tra le 100che nel 2022, con il loro impegno e capacità di leadership,aggiunto valore a settori come arte, lifestyle, finanza, scienza e sport, contribuendodel, chief purchasing manager del Gruppo Serenissima Ristorazione, si dice onorata di questo importante riconoscimento, ...

