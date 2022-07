Giugliano | balla fuori al finestrino da auto in corsa per fare video Tik Tok

Pubblicità

Il Meridiano News

Nulla da fare per il ragazzo di, ferite due ragazze che erano a bordo con la ......Giuseppe è sorridente e spensierato come puo' esserlo un ragazzo di 21 anni che in discoteca... Aè lutto. Il ventunenne aiutava il padre in una ditta di traslochi ed era molto ... Giugliano, si arrampica sull'auto per fare un video sull'asse mediano: il video è virale GIUGLIANO/ PARETE – Auto ad alta velocità sull’Asse Mediano, donna si affaccia all’esterno del finestrino per fare un video da postare su Tik Tok. I fatti non si sa con esattezza quando siano accaduti ...E' il primo italiano entrato a far parte della prestigiosa Compagnia diretta in Giappone dal maestro Nobuhiro Terada ...