Giovanni Allevi su Instagram: “Appena ricevuta la diagnosi di mieloma”. Come sta (Di lunedì 18 luglio 2022) Non si ferma Giovanni Allevi, da quando ha ricevuto la diagnosi di mieloma ha continuato ad aggiornare i propri fan e a combattere. Anche attraverso ciò che fa meglio: la musica. Ed è stato proprio nelle note che ha cercato conforto sin da subito, prima ancora di capire cosa fosse la malattia contro la quale doveva iniziare a combattere. Ed è quello che sta ancora facendo: si cura e compone, nonostante il dolore. Giovanni Allevi, il suo rapporto con la musica che va oltre il dolore e la malattia Ci sono diagnosi che sono una doccia fredda, per chi le vive in prima persona, ma anche per coloro che stanno vicini. Quella che Giovanni Allevi ha condiviso con i sui fan ha – sin da subito – il sapore amaro di una malattia contro la quale ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) Non si ferma, da quando ha ricevuto ladiha continuato ad aggiornare i propri fan e a combattere. Anche attraverso ciò che fa meglio: la musica. Ed è stato proprio nelle note che ha cercato conforto sin da subito, prima ancora di capire cosa fosse la malattia contro la quale doveva iniziare a combattere. Ed è quello che sta ancora facendo: si cura e compone, nonostante il dolore., il suo rapporto con la musica che va oltre il dolore e la malattia Ci sonoche sono una doccia fredda, per chi le vive in prima persona, ma anche per coloro che stanno vicini. Quella cheha condiviso con i sui fan ha – sin da subito – il sapore amaro di una malattia contro la quale ...

