Giannutri | pericolo motoscafi | la denuncia di Legambiente - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 18 luglio 2022) Per approfondire : Articolo :, vogliono pescare in paradiso ma è zona vietata: migliaia di euro di multa (Grosseto), 18 luglio 2022 - Ancora polemiche all'...

NazioneGrosseto : Giannutri, pericolo motoscafi: la denuncia di Legambiente -

Giannutri, pericolo motoscafi: la denuncia di Legambiente
Distruggono i fondali, mettono a rischio i bagnanti, attuano comportamenti illegali. L'associazione: "Istituire una volta per tutte l'area marina protetta dell'Arcipelago Toscano"
Un paradiso naturale nuovamente preso d'assalto dai motoscafi. Ormai una triste consuetudine per il mare di Giannutri. In una routine estiva che si ripete da decenni a cadenza annuale, centinaia di imbarcazioni risulta così essere fuori controllo per lunghi periodi, cosicché i comportamenti illegali che mettono in pericolo i bagnanti e distruggono i fondali sono ormai la prassi.