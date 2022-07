(Di lunedì 18 luglio 2022)presenta una preview della sua collezione Primavera/Estate 2023 adin un originale percorso tra moda e fragranze d’autore negli spazi di Laboratorio Olfattivo. Un incontro emozionale tra le raffinate creazioni del couturier milanese e le essenze del noto marchio di profumeria artistica italiana. Lo stilista per la prima volta partecipa alla kermesse di moda capitolina. In questa speciale occasione conosciamo il designer che ci svela la sua couture in un’intervista esclusiva per VelvetMAG. Un nuovo inizio nel segno del, respirando l’atmosfera profumata del Labotarorio Olfattivo, l’esclusivo e centralissimo store in via delle Carrozze a Roma.: da Milano a Roma le sue creazioni glamour Classe 1984,studia ...

A guidare MI HUB, che ha già realizzato una serie di eventi per alcuni dei primi clienti e la nuova brand identity e comunicazione dell' Atelier, sono Federico Poletti , Founder & ...Chi la veste Quanti abiti si porta ", un giovane stilista milanese. Non meno di 15, 3 diversi a sera". Quante persone fanno parte del suo entourage "Tante, e servono tutte". Per ... Gianluca Saitto ad Altaroma: “Vesto Loredana Bertè, ora scelgo il fenicottero come simbolo di rinascita” Evening Dresses show si fa in tre e diventa IFTA EVENINGSHOW, la tre giorni di sfilate e di eventi dedicati alla moda femminile per il cocktail e la sera in programma, per la prima volta, a Vietri sul ...Sono i ragazzi della Generazione Z, i nativi digitali che sfilano per la Mam Maiani Accademia di Moda, ad aprire il calendario delle presentazioni di Altaroma nelle ex Caserme invia Guido Reni, in pro ...