Gegia | chi è | vero nome | età | dove e quando è nata | vita privata | ex marito | compagno oggi | figli | film | significato nome Gegia | FOTO anni 80 | Instagram

Pubblicità

Donna Glamour

Lo scoop è stato lanciato pochi giorni fa: 'Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva... Gli altri probabili concorrenti del GF Vip 7 sono Carolina Marconi,, Gigliola Cinquetti, ...Signorini sgancia un altro indizio Eccopotrebbe entrare al Grande Fratello Vip Il conduttore ...Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Charlie Gnocchi Evelina Sgarbi... 4 curiosità su Gegia: il successo nel cinema, le lauree e le liaison sentimentali Un passato da antidiva, sexy e ironica. Dopo gli anni in TV, lo stop di carriera, non c'è più posto per il suo personaggio. Poi, grazie al teatro, la rinascita ...GF Vip 7, una concorrente (data praticamente per certa) smentisce il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia: ecco di chi si tratta.