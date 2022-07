Gazzetta: Petagna al Monza, si tratta la formula. Adl non vuole legare l’obbligo del riscatto alla salvezza (Di lunedì 18 luglio 2022) Potrebbe essere decisiva, questa settimana, per il passaggio di Andrea Petagna al Monza. C’è però ancora un nodo da sciogliere, scrive la Gazzetta dello Sport: è quello relativo alla formula della cessione. “Andrea Petagna sembra aver superato Andrea Pinamonti nelle gerarchie. Sembra, perché i margini di manovra con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono illimitati. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli si deve sciogliere un solo nodo, quello della formula. Il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe legare l’obbligo del riscatto alla salvezza, ma a condizioni legate più a presenze del giocatore. Sulla cifra finale invece il punto di equilibrio non dovrebbe discostarsi molto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Potrebbe essere decisiva, questa settimana, per il passaggio di Andreaal. C’è però ancora un nodo da sciogliere, scrive ladello Sport: è quello relativodella cessione. “Andreasembra aver superato Andrea Pinamonti nelle gerarchie. Sembra, perché i margini di manovra con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono illimitati. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli si deve sciogliere un solo nodo, quello della. Il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbedel, ma a condizioni legate più a presenze del giocatore. Sulla cifra finale invece il punto di equilibrio non dovrebbe discostarsi molto ...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: #Petagna al Monza, si tratta la formula. Adl non vuole legare l’obbligo del riscatto alla salvezza L’ide… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Dalla Spagna: Ronaldo all’Atletico. Sprint Monza per Petagna e Villar - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Dalla Spagna: Ronaldo all’Atletico. Sprint Monza per Petagna e Villar - La Gazzetta dello Sport - allgoalsnapoli : Gazzetta - Petagna va al Monza! Accordo totale col Napoli, si chiude in settimana: le cifre #forzanapolisempre… - infoitsport : GAZZETTA - Accordo totale tra Napoli e Monza per Petagna, prossima settimana decisiva -