Gazzetta: Dybala rifiuterà l’offerta della Roma (troppo bassa) e rilancerà con una contro proposta (Di lunedì 18 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport scrive dell’offerta ufficiale avanzata ieri dalla Roma per Paulo Dybala: 4 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere circa 1,5 milioni di bonus variabili, legati alle prestazioni dell’argentino ed ai risultati di squadra. Un’offerta ancora troppo bassa. “Una proposta lontana dalle richiesta di Dybala e più bassa di quella dell’Inter, che aveva offerto 5 milioni più uno di bonus (legato al 50% delle presenze)”. “Adesso il triunvirato che cura gli interessi di Dybala (l’agente Antun, il responsabile marketing Novel e l’intermediario De Vecchi) porterà l’offerta direttamente al giocatore, offerta che sarà presumibilmente rifiutata. Ma non sarà un no definitivo, piuttosto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Ladello Sport scrive delufficiale avanzata ieri dallaper Paulo: 4 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere circa 1,5 milioni di bonus variabili, legati alle prestazioni dell’argentino ed ai risultati di squadra. Un’offerta ancora. “Unalontana dalle richiesta die piùdi quella dell’Inter, che aveva offerto 5 milioni più uno di bonus (legato al 50% delle presenze)”. “Adesso il triunvirato che cura gli interessi di(l’agente Antun, il responsabile marketing Novel e l’intermediario De Vecchi) porteràdirettamente al giocatore, offerta che sarà presumibilmente rifiutata. Ma non sarà un no definitivo, piuttosto ...

