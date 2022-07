Gazprom, stop parziale gas all'Ue per cause forza maggiore (Di lunedì 18 luglio 2022) Il colosso russo Gazprom ha dichiarato "cause di forza maggiore" sullo stop alle forniture di gas all'Europa ad almeno un importante cliente a partire dal 14 luglio, secondo un documento visionato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Il colosso russoha dichiarato "di" sulloalle forniture di gas all'Europa ad almeno un importante cliente a partire dal 14 luglio, secondo un documento visionato ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Il colosso russo #Gazprom ha dichiarato 'cause di forza maggiore' sullo stop alle forniture di #gas all'#Europa a… - Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - difdifabbrica : Germania è la prima vittima. Queste sanzioni stanno avendo proprio l’effetto desiderato - laregione : Gazprom, lo stop parziale di gas all’Ue per cause forza maggiore - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Gazprom: stop parziale gas all'Ue per 'cause di forza maggiore' #Gazprom #ue -