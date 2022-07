Pubblicità

"Il 17 luglio è stato stabilito unrecord per il volume giornaliero delle forniture di gas russe alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia". Lo ha reso noto, secondo quanto riferisce la Tass. La compagna in ...Il 17 luglio stato stabilito unrecord per il volume giornaliero delle forniture di gas russe alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia . Lo ha reso noto, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass. La compagna in ... Gazprom, nuovo record di fornitura di gas alla Cina - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il colosso russo Gazprom ha dichiarato 'cause di forza maggiore' sullo stop alle forniture di gas all'Europa ad almeno ..."Il 17 luglio è stato stabilito un nuovo record per il volume giornaliero delle forniture di gas russe alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia". Lo ha reso noto Gazprom, secondo quanto rifer ...