Gasdotto russo-cinese: la costruzione inizierà nel 2024 (Di lunedì 18 luglio 2022) La costruzione del Gasdotto russo-cinese Power of Siberia-2 che porterà il gas dai giacimenti della Siberia occidentale alla Cina passando per la Mongolia inizierà nel 2024 e dovrebbe entrare in funzione nel 2030. La tempistica è stata accelerata a causa del peggioramento delle relazioni tra Mosca e Occidente dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina e la conseguente contrazione delle forniture russe al mercato europeo.

