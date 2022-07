Pubblicità

contextuo : Mentre i grillini stanno chiusi da oltre 72 ore a discutere come tirarsi fuori dai guai in cui si sono infilati da… - AgoraMagazLatin : Von der leyen a Baku e Draghi ad Algeri: l'Europa va a caccia di gas - fisco24_info : Gas: Von der Leyen, 'Russia inaffidabile già prima guerra': 'Ora diversifichiamo, Azerbaigian partner cruciale' - salvodal52 : RT @PoliticaNewsNow: Von der Leyen a Baku: 'Raddoppieremo flussi gas azeri' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Von der leyen a Baku e Draghi ad Algeri: l'Europa va a caccia di gas ?? -

"Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture dirusso all'Europa non erano più affidabili. L'Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture ... Ursulader Leyen, in un punto ...... ha spiegato ancorader Leyen che, a Baku, ha firmato l'intesa per il raddoppio, entro il 2027, delle forniture dinaturale dall'Azerbaigian. Gli acquisti delazero, secondo quanto ...(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - 'Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture di gas russo all'Europa non erano più affidabili. L'Ue ...Forse la soluzione alle mancate forniture di gas da parte della Russia sono più a portata di mano di quanto non immaginassimo. Se, infatti, da un lato c’è Mosca cge continua a ridurre sempre più il ga ...