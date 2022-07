Gas: Von der Leyen, ‘Russia inaffidabile già prima della guerra’ (Di lunedì 18 luglio 2022) BAKU – “Già prima della brutale invasione all’Ucraina Le forniture di gas russo all’Europa non erano più affidabili. L’Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l’Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico”. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa da Baku. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022) BAKU – “Giàbrutale invasione all’Ucraina Le forniture di gas russo all’Europa non erano più affidabili. L’Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l’Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico”. E’ quanto ha detto la presidenteCommissione Ue, Ursula von der, in un punto stampa da Baku. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Dubito_Quin : RT @contextuo: Mentre i grillini stanno chiusi da oltre 72 ore a discutere come tirarsi fuori dai guai in cui si sono infilati da soli, Dra… - Lopinionista : Gas: Von der Leyen, 'Russia inaffidabile già prima della guerra' - danalloydthomas : RT @danalloydthomas: Reuters: L'#UE ha sottoscritto un accordo con l'#Azerbaijan per raddoppiare la fornitura di gas entro il 2027. Grand… - padovesi58a : Gas: Von der Leyen, 'Russia inaffidabile già prima guerra' - Beax74442535 : RT @contextuo: Mentre i grillini stanno chiusi da oltre 72 ore a discutere come tirarsi fuori dai guai in cui si sono infilati da soli, Dra… -