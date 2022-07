(Di lunedì 18 luglio 2022) Si tiene domani, martedì 19 luglio, alle ore 21 presso Neemia event & restaurant di(ex Vittoria Club, locale più in del Sud), una bella e coinvolgente serata organizzata da, imprenditore ed ideatore del format “”. “Con le prelibatezze culinarie di Anna e Tonino”, si legge nell’invito, “con il grande cantautore napoletano Gino Accardo con la sua chitarra, accompagnato anche da un mandolinista dell’Orchestra di Renzo Arbore”. A seguire un défilé di moda con le creazioni della grande stilista napoletana Giovanna Ercolano. “All’uopo sarà per me motivo di vera gioia e orgoglio presentare il miode ...

Pubblicità

Il Denaro

All'attivazione del Baby Pit Stop di Villabate hanno preso parte tra gli altri, il sindacoDi Chiara, il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Francoed il direttore del ..."I giovani hanno bisogno di esempi concreti e positivi per investire le loro energie nel Mezzogiorno d'Italia, e io propongo la mia storia per un riscatto del sud". Così, impresario, promotore artistico e impegnato nel sociale, a Isernia dove ha presentato il libro 'L'uomo dell'Altra Italia: quarant'anni di successi tra discese e risalite' in cui ... Gaetano Cerrito, l'uomo de L'altra Italia a Baia Domizia con il suo secondo videolibro - Ildenaro.it Si tiene domani, martedì 19 luglio, alle ore 21 presso Neemia event & restaurant di Baia Domizia (ex Vittoria Club, locale più in del Sud) ...