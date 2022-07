Futuro Dybala, trovato l’accordo con la nuova squadra: resta in Serie A! (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala ha finalmente scelto la sua prossima destinazione. Tutto fatto per il suo trasferimento in un’altra squadra di Serie A. La telenovela più importante di questi ultimi mesi di calciomercato è dunque molto vicina alla sua conclusione. Niente da fare per Inter, Milan e Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Joya avrebbe infatti scelto la Roma di José Mourinho. Nonostante la prima offerta dei giallorossi da 4,5 milioni fosse inferiore a quella proposta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore sono aumentate di molto le probabilità del suo arrivo nella capitale. Dybala Roma Accordo Decisive le negoziazioni portate avanti nella notte che hanno portato al definitivo “sì” dell’attaccante argentino alla corte romanista. Per lui, pronto un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloha finalmente scelto la sua prossima destinazione. Tutto fatto per il suo trasferimento in un’altradiA. La telenovela più importante di questi ultimi mesi di calciomercato è dunque molto vicina alla sua conclusione. Niente da fare per Inter, Milan e Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Joya avrebbe infatti scelto la Roma di José Mourinho. Nonostante la prima offerta dei giallorossi da 4,5 milioni fosse inferiore a quella proposta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore sono aumentate di molto le probabilità del suo arrivo nella capitale.Roma Accordo Decisive le negoziazioni portate avanti nella notte che hanno portato al definitivo “sì” dell’attaccante argentino alla corte romanista. Per lui, pronto un ...

