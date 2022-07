Funerali Ivana Trump | Melania assente Parla la figlia Ivanka

(Di lunedì 18 luglio 2022) Idisi terranno mercoledì 20 luglio nella chiesa cattolica St. Vincent Ferrer nell’Upper East Side, vicino a dove viveva. I suoi tre figli, Donald Jr.,e Eric saranno presenti alla cerimonia. Mentre non è chiaro se ci sarà l’ex marito Donald. Ma una cosa è certa,non ci andrà. La morte diè morta lo scorso 14 luglio a 73 anni, a seguito di una rovinosa caduta dalle scale nel suo appartamento di Manhattan dove viveva sola in compagnia del suo yorkshire. In un primo momento si era pensato a un infarto, un malore improvviso che avrebbe causato la caduta. Ma il New York Post sottolinea comesoffrisse da tempo di problemi all’anca che ...

Pubblicità

sabato_ivana : RT @gallina_di: Amelia piange Samuele: mercoledì i funerali a San Francesco | umbriaON ?@Quirinale? -

... i, molto partecipati e sentiti. Serena lascia il marito, Giuseppe Gerotto, i figli Anna (che ha seguito le orme delle madre divenendo a sua volta infermiera) e Giovanni, la madree il ...Commozione aidi Gaetano Castiglioni, detto 'Tanino', storico presidente dell'Anpi di Castellanza ...i valori dell'antifascismo e con costante impegno - è il messaggio inviato daSonna ...Il paese si è fermato, con le saracinesche abbassate, le vetrine oscurate, le bandiere a mezz’asta, ammutolito da una morte per la quale è difficile trovare le parole per commentarla. Per Letojanni è ...Gremita la chiesa di San Giuseppe per i funerali della 31enne. L'uscita del feretro accompagnata da un lancio di palloncini in cielo ...