Fumogeni al concerto degli Iron Maiden: Bruce Dickinson insulta uno spettatore (Di lunedì 18 luglio 2022) Il lancio di Fumogeni al concerto degli Iron Maiden ha scatenato l’ira di Bruce Dickinson, che ha interrotto lo spettacolo inveendo contro uno spettatore. L’episodio ha avuto luogo durante una data del tour della band britannica ad Atene, in Grecia, proprio mentre gli Iron Maiden stavano eseguendo The Number Of The Beast. Per il frontman non c’è stato verso di lasciare passare il gesto di uno spettaotre, che nel bel mezzo dell’esecuzione ha lanciato un fumogeno. Non si è trattato solo di un pericolo per tutti i presenti, ma anche di una minaccia per la voce di Dickinson. Il cantautore, infatti, non si è trattenuto dall’indicare il guastafeste per poi sparargli addosso tutta la sua rabbia. Parole ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Il lancio dialha scatenato l’ira di, che ha interrotto lo spettacolo inveendo contro uno. L’episodio ha avuto luogo durante una data del tour della band britannica ad Atene, in Grecia, proprio mentre glistavano eseguendo The Number Of The Beast. Per il frontman non c’è stato verso di lasciare passare il gesto di uno spettaotre, che nel bel mezzo dell’esecuzione ha lanciato un fumogeno. Non si è trattato solo di un pericolo per tutti i presenti, ma anche di una minaccia per la voce di. Il cantautore, infatti, non si è trattenuto dall’indicare il guastafeste per poi sparargli addosso tutta la sua rabbia. Parole ...

Pubblicità

infoitcultura : Concerto di Max Pezzali, fumogeni accesi in mezzo a San Siro: il video - LuDunkel_TH : Ieri si è avvicinato un signore che era tutto emozionato per il concerto di Robert Plant. 'Lo rivedo dopo 50 anni.… - infoitcultura : Fumogeni e fuochi d'artificio in Arena: scoppia la grana del concerto dei Kiss -