Fulmine a ciel sereno per Haller: tumore ai testicoli per il bomber del Borussia Dortmund (Di lunedì 18 luglio 2022) Pochi minuti fa la tragica notizia diramata dagli account social del Borussia Dortmund: il neo acquisto Sebastian Haller, appena arrivato dell’Ajax per sostituire il bomber Erling Haaland, è stato costretto a lasciare il ritiro dei gialloneri per un malessere, che dai controlli più approfonditi effettuati dai tedeschi si è rivelato essere un tumore ai testicoli. Haller all’età di 28 anni è così costretto ad uno stop nel bel mezzo di quella che probabilmente è la più grande occasione della sua carriera. L’ivoriano infatti dopo la stagione da record vissuta in olanda con la maglia dei lancieri si è presentato a Dortmund pronto a raccogliere l’eredità di cannibale lasciata da Erling Haaland. tweet Borussia Dortmund ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Pochi minuti fa la tragica notizia diramata dagli account social del: il neo acquisto Sebastian, appena arrivato dell’Ajax per sostituire ilErling Haaland, è stato costretto a lasciare il ritiro dei gialloneri per un malessere, che dai controlli più approfonditi effettuati dai tedeschi si è rivelato essere unaiall’età di 28 anni è così costretto ad uno stop nel bel mezzo di quella che probabilmente è la più grande occasione della sua carriera. L’ivoriano infatti dopo la stagione da record vissuta in olanda con la maglia dei lancieri si è presentato apronto a raccogliere l’eredità di cannibale lasciata da Erling Haaland. tweet...

