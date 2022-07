Fuga per la poltrona. Trenta M5s pronti a fare le valigie ma solo se c'è il Draghi bis (Di lunedì 18 luglio 2022) Anche ieri, assemblea fiume in remoto di deputati e senatori del M5s con il leader Giuseppe Conte. Era stata sospesa sabato sera, è ripresa ieri mattina per andare avanti fino alle 18.30. Dopodiché è stata rinviata nuovamente a questa mattina. C'è chi ha fatto qualche calcolo: tra stop and go, i 5stelle sono in conclave da oltre quaranta ore tra Consiglio nazionale, riunioni congiunte, vertici con i ministri e i big; sfiorati i cento interventi, roba da decidere le sorti del mondo. «Puntiamo al record mondiale di riunioni permanenti» ironizza qualcuno, «non ce la faccio più», sbotta un altro. Ma il vero psicodramma è che dopo tutto ciò, tra i pentastellati regna la più grande incertezza su cosa fare mercoledì in Parlamento quando Draghi si presenterà alle Camere: appoggio esterno? Opposizione? Votare la fiducia? O davvero Conte pretende che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Anche ieri, assemblea fiume in remoto di deputati e senatori del M5s con il leader Giuseppe Conte. Era stata sospesa sabato sera, è ripresa ieri mattina per andare avanti fino alle 18.30. Dopodiché è stata rinviata nuovamente a questa mattina. C'è chi ha fatto qualche calcolo: tra stop and go, i 5stelle sono in conclave da oltre quaranta ore tra Consiglio nazionale, riunioni congiunte, vertici con i ministri e i big; sfiorati i cento interventi, roba da decidere le sorti del mondo. «Puntiamo al record mondiale di riunioni permanenti» ironizza qualcuno, «non ce la faccio più», sbotta un altro. Ma il vero psicodramma è che dopo tutto ciò, tra i pentastellati regna la più grande incertezza su cosamercoledì in Parlamento quandosi presenterà alle Camere: appoggio esterno? Opposizione? Votare la fiducia? O davvero Conte pretende che ...

