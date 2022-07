Frizione bruciata e principio di incendio: Vigili del Fuoco e Municipale al lavoro (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – principio di incendio per un camion che stava trasportando attrezzatura per la lavanderia dell‘ospedale Fatebenefratelli. Durante l’operazione di risalita dalla rampa del deposito lungo via Paga si è bruciata la Frizione e questo ha provocato la fiammata iniziale. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e della Polizia Municipale che ha bloccato l’intero tratto stradale per evitare pericoli e permettere ai caschi rossi di completare le operazioni in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –diper un camion che stava trasportando attrezzatura per la lavanderia dell‘ospedale Fatebenefratelli. Durante l’operazione di risalita dalla rampa del deposito lungo via Paga si èlae questo ha provocato la fiammata iniziale. Immediato l’intervento deidelper domare le fiamme e della Poliziache ha bloccato l’intero tratto stradale per evitare pericoli e permettere ai caschi rossi di completare le operazioni in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Frizione bruciata e principio di #Incendio: Vigili del Fuoco e Municipale al lavoro ** - VGeraci76 : @cannelladark E con la puzza di frizione bruciata ?????? - stefanoioele : @TUTTOINTER @fcin1908it Per me ormai resta stanno accelerando da 20 gg gli si e bruciata la frizione - ilnerello : @simonesalvador Quell'inconfondibile odore di frizione bruciata delle auto in carovana?? - leocoslovich : @Bari248 @elliotaldstan No, quello certo, lo so. Infatti era solo un ipotesi molto remoto. Comunque anche quello ne… -