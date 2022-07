Fratte | l’area archeologica ospita “A Modo Mio” dell’armonicista Milici

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Amio” è il titolo del concerto che domani (martedì 19 luglio), alle ore 21, l’armonicista Giuseppeproporrà aldiin quartetto con Nicola Pannarale al pianoforte, Filippo del Salvo al basso elettrico e Saverio Petruzzellis alla batteria. Ingresso 8 euro. L’appuntamento rientra nel cartellone dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour, il festival ideato da Antonia Willburger e organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la Camera di Commercio – Coldiretti Salerno, la Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal. I Concerti d’estate di Villa ...

